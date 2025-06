Ισραήλ: Τουλάχιστον 86 τραυματίες από την ιρανική πυραυλική επίθεση σε Τελ Αβίβ και Χάιφα – Με βομβαρδισμούς στο δυτικό Ιράν απάντησαν οι Ισραηλινοί

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν το πρωί της Κυριακής (22.6.25) πως πραγματοποίησαν νέα σειρά πληγμάτων στο δυτικό Ιράν, λίγο μετά τα πυραυλικά πυρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του Ισραήλ έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «άρχισε σειρά πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν», αναφέρεται σε στρατιωτική ανακοίνωση. «Σήμερα το πρωί, έπληξε επίσης εκτοξευτήρες πυραύλων έτοιμους να χτυπήσουν το ισραηλινό έδαφος, καθώς και στρατιώτες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και εξουδετέρωσε γρήγορα τους εκτοξευτήρες που λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Είχε προηγηθεί νέα επίθεση του Ιράν με τουλάχιστον 30 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Additionally, strikes this morning destroyed eight ballistic missile launchers, including six that were primed for an immediate attack on Israel, the IDF says.



The military says that strikes last night carried out by 20 fighter jets in central Iran hit dozens of Iranian military… pic.twitter.com/eyNPRvL4pl — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 22, 2025

The Israeli Air Force bombed two Iranian F-5 fighter jets at Dezful Airport in Iran a short while ago, the military says. pic.twitter.com/3AiMnJVJIo
June 22, 2025

Η ισραηλινή οργάνωση άμεσης βοήθειας Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε σήμερα ότι περιέθαλψε 16 τραυματίες μετά τα πυραυλικά πυρά από το Ιράν, ενώ η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε εικόνες με σοβαρές ζημιές «στο κέντρο» του Ισραήλ.

Tel Aviv has never seen anything like this. pic.twitter.com/G5KvhAG4CM — ADAM (@AdameMedia) June 22, 2025

Something big landed in Tel Aviv this morning pic.twitter.com/Y0914mCaQQ (@upholdreality) June 22, 2025

Τα μέλη της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ «προσέφεραν ιατρική φροντίδα και μετέφεραν στο νοσοκομείο 16 τραυματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζεται πού τραυματίσθηκαν οι άνθρωποι αυτοί.

The IDF Home Front Command says civilians can leave shelters following Iran’s ballistic missile attack.



At least 27 missiles were launched in the attack in two salvos, with impacts in Haifa and in central Israel.



The first barrage included 22 missiles, and the second was made… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 22, 2025

Ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός KAN 11 μετέδωσε εικόνες από σημαντικές ζημιές «στο κέντρο της χώρας», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, δείχνοντας μια πολυώροφη πολυκατοικία με την πρόσοψή της εντελώς κατεστραμμένη και κτίρια με σοβαρές ζημιές τριγύρω.

«Διώροφα κτίρια κατοικιών υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μερικά κατέρρευσαν», είπε ένας διασώστης της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, ο Μότι Νισάν, σχετικά με μια από τις τοποθεσίες στις οποίες επιχείρησε η οργάνωση, χωρίς να διευκρινίσει για ποια πρόκειται, δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλονται από τη στρατιωτική λογοκρισία.

Η ισραηλινή αστυνομία είπε πως έχει αναπτυχθεί σε τουλάχιστον δύο σημεία όπου έπεσαν πύραυλοι, ένα στη Χάιφα (βόρεια) και ένα στη Νες Ζιόνα (νότια του Τελ Αβίβ).