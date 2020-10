Παιχνίδια τρόμου στην Γαλλία! Τσάντα με πυρομαχικά στον Άιφελ και εκκένωση της Αψίδας του Θριάμβου!

Σε καθεστώς τρόμου και διαρκούς συναγερμού είναι το Παρίσι με τις αρχές να αναγκάζονται να εκκενώνουν κεντρικά σημεία της πόλης μετά από υπαρκτές απειλές.

Το Πεδίον του ‘Αρεως στο Παρίσι, το πάρκο γύρω από τον Πύργο του ‘Αιφελ, εκκενώθηκε για λίγο μετά τον εντοπισμό μιας τσάντας γεμάτης πυρομαχικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο πανικός ήταν τόσο μεγάλος που καταγράφηκε και στο Μετρό την ώρα που εκκενωνόταν ο σταθμός.

Γαλλικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφίες μιας μπλε τσάντας με διάφορα είδη πυρομαχικών.

UPDATE: According to some sources, the ammunition found on the Champs de Mars near the Eiffel Tower today are at this stage and after expertise, for the majority of cartridges intended for hunting and others less numerous for an AK-47 type weapon of war. (via @FranceNews24) pic.twitter.com/bcegF40bq5