Τουλάχιστον 14 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο στο Πακιστάν, όταν αυτό ανετράπη χθες Σάββατο (17.6.2023) σε αυτοκινητόδρομο της επαρχίας Παντζάμπ, στα ανατολικά.

Μεταξύ των νεκρών του τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο στο Πακιστάν είναι 5 γυναίκες και 3 παιδιά ενώ το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media είναι σοκαριστικό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσακουάλ όταν ο οδηγός του λεωφορείου αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Xinhua.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ με προορισμό τη Λαχόρη.

