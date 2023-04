Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (24.04.2023) σε κτήριο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Πακιστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50.

Το περιστατικό στο κτήριο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Πακιστάν αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα, αλλά αρχικά οι Αρχές είχαν κάνει λόγο για βομβιστική επίθεση. Οι εκρήξεις «στο εσωτερικό» κτιρίου στην Καμπάλ, κοιλάδα Σαβάτ (βορειοδυτικά), προκάλεσαν την «πλήρη κατάρρευση» του, είπε ο Χαλίντ Σοχάιλ, αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Πακιστάν.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη Σαβάτ, ο Σαφί Ουλά Γκανταπούρ, τόνισε σε δημοσιογράφους πως οι εκρήξεις οφείλονταν σε βραχυκύκλωμα στο υπόγειο, όπου αποθηκεύονταν «χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά». «Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως προκλήθηκαν από επίθεση ή καμικάζι», πρόσθεσε.

Δείτε φωτογραφίες:

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, ο Αχτάρ Χαγιάτ, δήλωνε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως εξερράγησαν «δύο ή τρεις βόμβες». Κατά τον ίδιο, στην «πλειονότητά τους» τα θύματα «ήταν αστυνομικοί».

Από την αρχή της χρονιάς, οι αρχές πρόσαψαν στους πακιστανούς Ταλιμπάν τουλάχιστον δύο επιθέσεις που έβαλαν στο στόχαστρο μεγάλες εγκαταστάσεις της αστυνομίας.

Δείτε βίντεο:

#BREAKING: Over 20 Pakistani policemen killed and 28 others injured in a suicide bomb attack on Swat Counter-Terrorism Department Police Station of KPK, Pakistan, as per local media. Some claim twin blasts. Intensity of the explosions was such that it destroyed the CTD Building.… pic.twitter.com/hr2ezfd2mh