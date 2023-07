Σοκαριστικά είναι τα πλάνα από το μακελειό που έγινε στο Πακιστάν όταν βομβιστής – καμικάζι ανατινάχθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης.

Από την επίθεση αυτοκτονίας του βομβιστή – καμικάζι στη προεκλογική εκδήλωση στο Πακιστάν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 44 άνθρωποι και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν.

Η επίθεση του βομβιστή – καμικάζι φαίνεται να είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ του Πακιστάν.

Στην εκδήλωση είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του κόμματος. Η συγκέντρωση γινόταν κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν.

Ο βομβιστής – καμικάζι που ήταν ανάμεσα στο πλήθος πυροδότησε τα εκρηκτικά με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα αληθινό μακελειό.

Pakistan: At least 35 killed, 200 injured in suicide blast targeting JUI-F workers in Bajaur! Live bomb blast!! #Pakistan #BombBlast #KhyberPakhtunkhwa #Pakistan pic.twitter.com/U1dEXkf2R9

«Ενώ περιμέναμε την άφιξη των ηγετών μας, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη», είπε ο Σαμπίχ Ουλάχ, ένας 24χρονος που ήταν στην εκδήλωση και στάθηκε τυχερός, καθώς σώθηκε έχοντας υποστεί πάντως, κάταγμα στο χέρι.

Ο 24χρονος περιέγραψε τις σκηνές κόλασης που έζησε μετά την έκρηξη της βόμβας.

«Βρέθηκα ξαπλωμένος δίπλα σε κάποιον που ακρωτηριάστηκε. Ο αέρας μύριζε καμένη σάρκα», τόνισε ο Ουλάχ μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.

In #Pakistan, a suicide bomber detonated a bomb at a political rally in Khyber Pakhtunkhwa province.



40 people were killed and more than 130 were injured. pic.twitter.com/NnpxnbiYag