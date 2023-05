Συνελήφθη από τον στρατό του Πακιστάν, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Ίμραν Χαν μετά από μια τεράστια επιχείρηση που στήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ, όπου γινόταν η δίκη για την υπόθεση διαφθοράς στην οποία ήταν κατηγορούμενος

Το τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ανέφερε ότι λίγη ώρα αφού ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν εισήλθε στο κτίριο του Ανώτερου Δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ τον ακολούθησαν μέλη παραστρατιωτικών ομάδων και στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τον συνέλαβαν.

Η πύλη του κτιρίου αποκλείστηκε από θωρακισμένα οχήματα, ενώ ο Πακιστανός πρώην πρωθυπουργός απομακρύνθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

«Ο Ίμραν Χαν συνελήφθη για την υπόθεση Qadir Trust», ανέφερε η αστυνομία του Ισλαμαμπάντ αναφερόμενη σε μια υπόθεση διαφθοράς στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Ίμραν Χαν απομακρύνθηκε από την πρωθυπουργία του Πακιστάν πέρυσι τον Απρίλιο, έπειτα από πρόταση μομφής. Την περίοδο αυτή διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία για τις πρόωρες εκλογές του Οκτωβρίου.

Τον Μάρτιο είχε ακυρωθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Πακιστανού πολιτικού, αφού ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του και αστυνομικών που είχαν πάει στο σπίτι του για τον συλλάβουν.

If this footage doesn't shake you to the core you're dead already on the inside. Oh ALLAH have mercy on my Country and Protect Our only Hope @ImranKhanPTI . People of Pakistan will never forget this absolute violation power!!#ImranKhan pic.twitter.com/dtUTwruw1b