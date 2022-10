Τραγωδία σημειώθηκε στο Πακιστάν όπου τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε στις φλόγες στα νότια της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στον αυτοκινητόδρομο M-9 που συνδέει το Καράτσι με τις πόλεις Χαϊντεραμπάντ και Τζαμσόρο στην επαρχία Σιντ.

Στο μοιραίο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί, ωστόσο η πακιστανική αστυνομία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του λεωφορείου και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τις φλόγες που τύλιξαν το όχημα.

«Οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο ήταν κυρίως πλημμυροπαθείς», οι οποίοι «επέστρεφαν στα σπίτια τους στη συνοικία Ντάντου», δήλωσε αξιωματούχος στην πόλη Τζαμσόρο.

BREAKING: At least 16 people including minors burnt alive after a bus carrying Pakistan flood victims from Karachi caught fire at super highway near Nooriabad: officials pic.twitter.com/0Y152aG4os