Τουλάχιστον 2 είναι οι νεκροί από την εισβολή ενόπλων ισλαμιστών σήμερα Παρασκευή (17.2.2023) το βράδυ σε αστυνομικό τμήμα στο Καράτσι του Πακιστάν ενώ εκρήξεις και διαρκείς πυροβολισμοί ακούστηκαν μέσα από το κτήριο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Πακιστάν, οι συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας έλαβαν θέσεις και τα φώτα της περιοχής έσβησαν. Σύμφωνα με τις Αρχές, 2 άνθρωποι είναι νεκροί και 3 είναι τραυματίες, μεταδίδει το Reuters.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς να αποκλείουν το συγκρότημα, το οποίο στεγάζει πολλά γραφεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της αστυνομίας της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι άκουσαν μια ισχυρότατη έκρηξη μέσα από τις εγκαταστάσεις. Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι σφοδροί πυροβολισμοί συνεχίζονται μεταξύ της αστυνομίας και των επιτιθέμενων. Δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε διαφορετικούς ορόφους του πενταώροφου κτιρίου.

Στα social media κυκλοφορούν εικόνες χάους:

Heavy Firing & Multiple Explosions at Karachi Police Office Pakistan. Pakistani Taliban claims responsibility for the attack…#Karachi #Pakistan pic.twitter.com/FPv4fZKt1Q — Jyot Jeet (@activistjyot) February 17, 2023

#Karachi Police Headquarter building has been entirely cleared. All the attacker has been killed.#Pakistan pic.twitter.com/ncK9ALwQ8K — World Times (@WorldTimesWT) February 17, 2023

Panic and Chaos near the site of Bomb Blast at Karachi Pakistan…#Karachi #Pakistan pic.twitter.com/AB54ZvZ8Ri — Jyot Jeet (@activistjyot) February 17, 2023

Powerful Bomb Blast in a Police Building in Karachi Pakistan#Karachi #Pakistan pic.twitter.com/SKLwu4hhZB — Jyot Jeet (@activistjyot) February 17, 2023

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη

Η ισλαμιστική οργάνωση Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP) ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης με μήνυμα που έστειλε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

«Είναι δική μας επίθεση αυτοκτονίας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες αργότερα», ανέφεραν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa με μήνυμά τους.

«Δεν μπορώ να πω ακριβώς πόσοι τρομοκράτες έχουν εισέλθει στο κτίριο, αλλά υπάρχουν εκεί μέσα τουλάχιστον πάνω από πέντε», δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής Ιρφάν Μπαλόχ. Ο ίδιος είπε ότι ενδέχεται να υπήρχαν έως και 30 αστυνομικοί μέσα στο τμήμα τη στιγμή της επίθεσης ενώ τοπικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για 8 έως 10 δράστες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Καράτσι, Τζαβίντ Αλάμ Όντο, επιβεβαίωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε επίθεση και ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την πόλη και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων παραστρατιωτικών, έφτασαν στο σημείο.

Μιλώντας στο Reuters o εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης της επαρχίας Σινδ, Μουρτάζα Ουαχάμπ επιβεβαίωσε την επίθεση, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει λεπτομέρειες.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως στο σημείο της επίθεσης έσπευσαν ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας.

Η επίθεση ακολουθεί μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας στη βορειοδυτική πόλη Πεσαβάρ, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters