Παναγία των Παρισίων: Υπό «βροχή» χειροκροτημάτων η είσοδος Ζελένσκι

Θερμά χειροκροτήματα συνόδεψαν την είσοδο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Παναγία των Παρισίων, κατά την τελετή της επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού.

Οι περευρισκόμενοι στον επιβλητικό ναό, υποδέχτηκαν με ζέση τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόλις εισήλθε το βράδυ του Σαββάτου (07.12.2024) στην Παναγία των Παρισίων, στα θυρανοίξια παρουσία δεκάδων αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και προσωπικοτήτων.

Οι προσκεκλημένοι στάθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν τον Ουκρανό πρόεδρο κατά την είσοδό του στον ναό.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είχε συζητήσεις νωρίτερα σήμερα με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

