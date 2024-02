Πανικός σε αεροπλάνο της American Airlines – Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα εν ώρα πτήσης

Πανικός προκλήθηκε σε αεροπλάνο της American Airlines, όταν επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα ενώ… πετούσε!

Λόγω αυτού, το αεροπλάνο της American Airlines με προορισμό το Σικάγο υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο απ΄όπου είχε απογειωθεί, στο Νέο Μεξικό.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μεταδόθηκε και από ΜΜΕ από χθες, διακρίνονται άλλοι επιβάτες να προσπαθούν να εμποδίσουν τον άνδρα να ανοίξει μία από τις πόρτες εξόδου.

Το αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε από την πόλη Αλμπουκέρκη, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, πετούσε σε υψόμετρο σχεδόν 8000 μέτρων, προτού αλλάξει πορεία, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης των πτήσεων.

«Η πτήση 1219 της American Airlines επέστρεψε χωρίς πρόβλημα στο διεθνές αεροδρόμιο Sunport του Αλμπουκέρκη, στο Νέο Μεξικό, γύρω στις 14.40 τοπική ώρα, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, αφότου το πλήρωμα ενημέρωσε για μια αναταραχή που προκάλεσε ένας επιβάτης», ανέφερε στο site της η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

«Η FAA πραγματοποιεί έρευνα», συμπληρώνεται, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Μπλέιζ Γουάρντ, ένας εκ των επιβατών, αφηγήθηκε πως ο άνδρας «είχε ήδη κατεβάσει τον μηχανισμό ασφαλείας και είχε βάλει τα δύο χέρια του στον μοχλό».

I’m never taking my seatbelt off ever again!! Too risky. Check out this Maniac on a flight from Albuquerque to Chicago. He wants out of the plane while it’s 35,000 ft in the air#AmericanAirlines pic.twitter.com/xx8NazRpO7