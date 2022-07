Τον γύρο των social media κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνουν τις στιγμές αγωνίας και τρόμου που πέρασαν επιβάτες κατά την διάρκεια της πτήσης τους. Καθώς αεροπλάνο της Spirit Airlines, προσγειωνόταν στην Ατλάντα των ΗΠΑ, τα φρένα του πήραν φωτιά…

Οι επιβάτες του αεροπλάνου της Spirit Airlines, το οποίο προσγειωνόταν στην Ατλάντα των ΗΠΑ, κατέγραψαν με τα κινητά τους το σοκαριστικό περιστατικό που βίωσαν κατά την διάρκεια της πτήσης τους. Ευτυχώς, από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός και τους έμειναν μόνο οι στιγμές αγωνίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του αεροδρομίου για να διαχειριστούν την φωτιά.

«Περίπου 3-5 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Όλοι άρχισαν να πανικοβάλλονται και να σηκώνονται. Αυτοί που κάθονταν πάνω από το αριστερό φτερό παρατήρησαν καπνό και φωτιά», λέει χαρακτηριστικά ένας επιβάτης.

