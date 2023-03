Σημαντική είναι η βελτίωση που παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

O πάπας Φραγκίσκος, μάλιστα, χρησιμοποίησε τις νέες τεχνολογίες για να επικοινωνήσει με τους πιστούς από το νοσοκομείο, μέσω διαδικτύου.

Από την πανεπιστημιακή κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι, στην οποία νοσηλεύεται ο Φραγκίσκος, έγραψε στο Twitter ότι «οι δοκιμασίες της ζωής συμβάλλουν στο να εξαγνιστεί η καρδιά».

When experienced with faith, the trials and difficulties of life serve to purify our hearts, making them humbler and thus more and more open to God. #Lent