Πάπας Λέων: Live εικόνα από το ταξίδι του στην Τουρκία – Η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων στο ιστορικό ταξίδι του στην Τουρκία - Η συνάντηση με τον Ερντογάν πριν βρεθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στην Άγκυρα βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης 27.11.2025, ο Πάπας Λέων, στο πρώτο του διεθνές ταξίδι στην Τουρκία, με μεγάλη ιστορική σημασία καθώς θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Ο Πάπας Λέων, πραγματοποιεί συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια αναμένεται να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντηθεί στο Φανάρι με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο Πάπας Λέων ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο μαυσωλείο του Ατατούρκ, όπου τήρησε ενός λεπτού σιγή και έγραψε ένα μήνυμα στο βιβλίο μνήμης.

 

Παπας Λέων
Ο πάπας Λέων καταθέτει στεφάνι στο Μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ
Παπας Λέων
Ο πάπας Λέων στο Μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ

Στη συνέχεια μετέβη στο προεδικό παλάτι, που έγινε μία εντυπωσιακή τελετή υποδοχής και συναντάται με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πάπα Λέοντα
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πάπα Λέοντα / Reuters
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πάπα Λέοντα
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πάπα Λέοντα / Reuters
Χειραψία
Χειραψία Πάπα Λέοντα και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Reuters
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πάπα Λέοντα
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πάπα Λέοντα / Reuters

 

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ταξίδι του πάπα Λέοντα μετά την ενθρόνισή του, με τον ποντίφικα να ταξιδεύει στην Τουρκία και έπειτα στον Λίβανο.

Στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων θα συμμετάσχει σε αρκετές εκδηλώσεις μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πνευματικό ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων χριστιανών παγκοσμίως.

Οι δύο τους θα τιμήσουν την 1.700ή επέτειο συνόδου της Νίκαιας και είναι μία ιστορική συνάντηση, που συντελείται στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες.

Στη συνέχεια, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας θα μεταβεί στον Λίβανο, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζόζεφ Αούν, θα φιλοξενήσει μια διαθρησκειακή συνάντηση και θα προεξάρχει υπαίθριας θείας λειτουργίας στη θαλάσσια πρόσοψη της Βηρυτού.

Ο πάπας θα προσευχηθεί επίσης στο σημείο της έκρηξης του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 200 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

