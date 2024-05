Παπούα Νέα Γουινέα: Πάνω από 2.000 θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τόνους λάσπης μετά τις φονικές κατολισθήσεις

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κατά την πελώρια κατολίσθηση που σημειώθηκε σε απομακρυσμένη περιοχή στην Παπούα Νέα Γουινέα τα ξημερώματα της Παρασκευής (24.5.2024).

Οι αρχές της Παπούα Νέα Γουινέα ενημέρωσαν τον ΟΗΕ πως τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι καταπλακώθηκαν μέσα στα σπίτια τους από την κατολίσθηση.

«Η κατολίσθηση έθαψε ζωντανούς πάνω από 2.000 ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές», σημείωσε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε επιστολή του προς την αντιπροσωπεία του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι.

Σωστικά συνεργεία έχουν αποδυθεί σε «κούρσα με τον χρόνο» για να βρουν επιζώντες, τόνισε νωρίτερα σήμερα αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Έχουν περάσει τρεις ημέρες και πλέον αφότου έγινε η καταστροφή. Έχουμε αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσον θα μπορέσουμε να βρούμε κόσμο» ζωντανό, σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σερχάν Ακτοπράκ, αξιωματούχος αρμόδιος για ζητήματα μετανάστευσης στην αποστολή του ΟΗΕ στην Πορτ Μόρεσμπι, την πρωτεύουσα της χώρας του νότιου Ειρηνικού.

Χωριό στην πλαγιά λόφου στην επαρχία Ένγκα, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους, σβήστηκε σχεδόν ολόκληρο από τον χάρτη όταν τμήμα του όρους Μουνγκάλο κατέρρευσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, περί τις 03:00 (τοπική ώρα· περί τις 20:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), θάβοντας δεκάδες σπίτια την ώρα που οι κάτοικοι κοιμούνταν.

Τα σωστικά συνεργία εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες, κυρίως «εξαιτίας των πτώσεων βράχων», τόνισε ο κ. Ακτοπράκ.

Κάτοικοι περίπου 250 σπιτιών σε μικρή απόσταση από τον τόπο της καταστροφής αποφασίστηκε προληπτικά να απομακρυνθούν εσπευσμένα, πρόσθεσε.

Update: At least 670 people have died in Papua New Guinea’s massive landslide, the UN estimated. Aid workers and villagers are searching for survivors amid dangerous conditions. pic.twitter.com/4wER0vnUVQ