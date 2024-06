Τσεχία: Ισχυρή έκρηξη σε στρατόπεδο, αναφορές για τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη από πυρομαχικά σε στρατόπεδο στην Τσεχία προκάλεσε απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (17.6.240 ο τσεχικός στρατός.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) o τσεχικός στρατός έκανε γνωστό πως η έκρηξη σημειώθηκε σε κέντρο εκπαίδευσης στρατιωτών στην περιοχή Λίμπαβα στην ανατολική Τσεχία.

🚨 An ammunitions explosion at a military training area at Libavá in the Olomouc Region of Czech Republic on Monday morning left several soldiers injured, the Czech Army said on social media. pic.twitter.com/sOVxtbTyU2