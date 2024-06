Λος Άντζελες: Μεγάλη φωτιά ανάγκασε 1.000 κατοίκους να απομακρυνθούν – Στάχτη χιλιάδες στρέμματα γης

Πάνω από 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, λόγω τεράστιας δασικής φωτιάς που έχει ξεσπάσει βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Σημειώνεται, δε, πως ήδη έχουν καεί πάνω από 48.000 στρέμματα.

Περίπου 400 πυροσβέστες με 70 πυροσβεστικά οχήματα και δύο μπουλντόζες αγωνίζονται για την κατάσβεση της φωτιάς, έχοντας θέσει μόλις το 2% αυτής υπό έλεγχο, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας Cal Fire. Η πυρκαγιά μαίνεται νότια του Γκόρμαν, στην Καλιφόρνια, περίπου 96,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα, κινείται προς τα νοτιοανατολικά, προς την Πάιραμιντ Λέικ, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire.

Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή αναψυχής Χάνγκρι Βάλεϊ, η οποία έχει μονοπάτια για μοτοσικλέτες και οχήματα παντός εδάφους, από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί δύο δομές.

Η υπηρεσία δασών και δασοπροστασίας της Καλιφόρνια σημείωσε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παρεμποδίζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι προβλεπόταν να συνεχιστούν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

