Παραιτήθηκε η προσωπική βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές, ο Τραμπ έμαθε πως η βοηθός του είχε αναφερθεί στην οικογένειά του και σε ορισμένα θέματα που είχαν σχέση με τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια μιας ανεπίσημης (off the record) συζήτησης με δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσι όπου (ο πρόεδρος) διέμεινε πρόσφατα.

Άλλα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το CNN και το Politico, ανέφεραν στη συνέχεια και αυτά ότι παραιτήθηκε. Σύμφωνα με το CNN, η κ. Ουέστερχαουτ δεν είπε σαφώς στη διάρκεια της συζήτησης με τους δημοσιογράφους ότι αυτά που έλεγε ήταν off the record και ένας από τους δημοσιογράφους ενημέρωσε για τη συνομιλία τον Λευκό Οίκο.

Η κ. Ουέστερχαουτ, το γραφείο της οποίας βρισκόταν απέναντι από το Οβάλ Γραφείο, περιγράφεται από τα αμερικανικά ΜΜΕ ως «η φύλακας της πόρτας» του κ. Τραμπ, προσωπική βοηθός του οποίου υπήρξε από την αρχή της προεδρίας του. Σύμφωνα με τη New York Times, η κ. Ουέστερχαουτ είναι πλέον μια «χωριστή υπάλληλος» και δεν έχει πλέον πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ και η Ουέστερχαουτ είχαν μια «στενή» σχέση, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ ο οποίος υπογράμμισε ωστόσο πως το να μιλάει κάποιος για την οικογένεια του προέδρου αποτελεί μια «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να ξεπερνιέται.

Η Ουέστερχαουτ δεν εμφανίζεται στα ΜΜΕ ως συνεργάτιδα πρώτου πλάνου στον Λευκό Οίκο όμως η αποχώρησή της προστίθεται σε έναν μακρύ κατάλογο παραιτήσεων μετά την εκλογή του Τραμπ το 2016.