Μπαλαρίνες με λευκές φούστες τουτού χόρεψαν σήμερα σκηνές από τη Λίμνη των Κύκνων στον προαύλιο χώρο της Όπερας στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν κατά των σχεδίων του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να καταργήσει το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης, από το οποίο επωφελούνται.

Υπό τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας του Παρισιού, οι χορεύτριες έδωσαν παράσταση για 20 λεπτά ενώπιον εκατοντάδων περαστικών. Πίσω τους διέκρινε κανείς πανό με συνθήματα όπως «ο Πολιτισμός σε Κίνδυνο».

Οι χορευτές της Όπερας του Παρισιού εντάσσονται σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη στην ηλικία των 42 ετών, δύο δεκαετίες νωρίτερα από τον μέσο εργαζόμενο. Θα χάσουν τα προνόμιά τους, εάν ο Μακρόν προχωρήσει στα σχέδιά του για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που, όπως διαβεβαιώνει, θα είναι δικαιότερο.

