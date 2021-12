Συνελήφθη ο άνδρας ο οποίος, οπλισμένος με μαχαίρι, κρατούσε από το απόγευμα της Δευτέρας ομήρους δύο γυναίκες σε κατάστημα στο Παρίσι. Οι αρχές είχαν γρήγορα αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση τρομοκρατίας, καθώς ο 56χρονος δράστης ήταν γνωστός λόγω του ψυχιατρικού ιστορικού του.

Ο ένοπλος δράστης εισέβαλε περίπου στις 15:20 τοπική ώρα σε κατάστημα στη συνοικία της Βαστίλλης, όπου κράτησε ομήρους δύο γυναίκες. Από την αρχή του περιστατικού η αστυνομία είχε αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή.

Χθες, Δευτέρα (20/12) ο 56χρονος είχε αφήσει ελεύθερη μία από τις γυναίκες και συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση και της δεύτερης ομήρου.

