Πέδρο Σάντσεθ για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία με τους 47 νεκρούς: «Το δίκτυο δεν είναι τέλειο αλλά είναι ασφαλές»

Το μήνυμα πως το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ισπανία παραμένει ασφαλές, παρά τα δύο δυστυχήματα που έγιναν μέσα στον Ιανουάριο, οδηγώντας στον θάνατο 47 ανθρώπους, έστειλε το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.

Σε ομιλία του κοινοβουλίου αφιερωμένη στα δύο δυστυχήματα με τρένο που τσάκισαν όλη την Ισπανία, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως σκοπός του είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και πως το κράτος στέκεται με όποιον τρόπο μπορεί στους τραυματίες και στους συγγενείς των θυμάτων.

«Αυτό το σύστημα δεν είναι τέλειο – δυστυχώς ζήσαμε μια φρικτή τραγωδία—αλλά είναι ασφαλές», τόνισε ο Σοσιαλιστής ηγέτης που δέχεται πιέσεις από τη δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση που ζητούν την παραίτηση του υπουργού Μεταφορών.

«Θέλω να γνωρίζετε ότι το κράτος στο σύνολό του κάνει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει (σ.σ. τους τραυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων), για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και πρόσφορο, για να αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

Το πρώτο και πιο πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στις 18 Ιανουαρίου στην περιοχή Ανταμούθ της νότιας Ισπανίας, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με άλλο συρμό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 άνθρωποι. Πρόκειται για τη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα της Ιβηρικής εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Μόλις 2 ημέρες αργότερα, ένας εκπαιδευόμενος μηχανοδηγός σκοτώθηκε και τουλάχιστον 37 επιβάτες τραυματίστηκαν, όταν τοπικό τρένο εκτροχιάστηκε ύστερα από κατάρρευση τοιχίου.

Οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία προχωρούν σε μαζικές απεργίες, ζητώντας να λυθούν οι παθογένειες του ισπανικού σιδηρόδρομου και να γίνουν περισσότερες προσλήψεις.