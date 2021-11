Ο δήμος του Πεκίνου έκλεισε σήμερα τις παιδικές χαρές εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία έχει μειώσει σε λιγότερα από 200 μέτρα την ορατότητα σε σημεία της κινεζικής πρωτεύουσας. Και αυτό εν μέσω της διεξαγωγής της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα COP26 και με την Κίνα να αυξάνει την παραγωγή άνθρακα.

Το Πεκίνο εξέδωσε την Πέμπτη τον πρώτο συναγερμό φέτος για την περίοδο φθινοπώρου και χειμώνα, αξιώνοντας την αναστολή κάποιων υπαίθριων κατασκευών, εργασιών εργοστασίων και υπαίθριων σχολικών δραστηριοτήτων. Τα σχολεία της κινεζικής πρωτεύουσας έλαβαν εντολή να αναστείλουν τα μαθήματα που έχουν σχέση με αγωνίσματα, όπως και όλες τις υπαίθριες δραστηριότητές τους και τις παιδικές χαρές.

Η Κίνα, η οποία εξαρτάται κατά 60% από το ορυκτό αυτό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες διακοπές ρεύματος και κατά συνέπεια αύξησε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Στο πλαίσιο αυτό ένα παχύ στρώμα ομίχλης κάλυπτε σήμερα την κινεζική πρωτεύουσα, σε σημεία της οποίας η ορατότητα είχε μειωθεί σε λιγότερα από 200 μέτρα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Τμήματα αυτοκινητοδρόμων που οδηγούν σε μεγάλες πόλεις της χώρας έκλεισαν εξαιτίας ανεπαρκούς ορατότητας, ενώ η κορυφή των ψηλότερων κτιρίων του Πεκίνου χάνεται μέσα στην ομίχλη. Οι τοπικές αρχές απέδωσαν το φαινόμενο αυτό “σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε μια περιφερειακή εξάπλωση της ρύπανσης”.

Beijing shuts roads, playgrounds amid heavy smog.



