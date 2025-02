Πενσιλβάνια: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο – Νεκρός από πυρά αστυνομικών ο δράστης

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σάββατο (22.02.20250 στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε νοσοκομείο της περιοχής.

Σε συναγερμό τέθηκε ολόκληρη η περιοχή της Πενσυλβάνια, από τους πυροβολισμούς του ενόπλου μέσα στο νοσοκομείο. Μεγάλη αστυνομική δύναμη έφτασε στο σημείο και σύμφωνα με το FOX News, οι αρχές κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον ένοπλο.

Ευτυχώς κανένας ασθενής δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε η η εκπρόσωπος του νοσοκομείου Σούζαν Μάνκο.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο είπε ότι γνωρίζει το περιστατικό και μεταβαίνει στο νοσοκομείο.

«Έχω ενημερωθεί για τον τραγικό πυροβολισμό στο νοσοκομείο UPMC Memorial στην κομητεία Γιορκ και κατευθύνομαι προς το σημείο», έγραψε ο Σαπίρο στο X.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή για να βεβαιώσουν πως ο δράστης λειτουργούσε μόνος του, χωρίς συνεργούς.

GRIEF TURNS DEADLY: 3 SHOT, SUSPECT KILLED AT YORK HOSPITAL.



York, Pennsylvania – A deadly shooting struck UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township, York County, at 10:44 AM today, injuring three and ending with the suspect’s death. John David Ramsey, 38, opened fire,… pic.twitter.com/AJTZjbhN7D