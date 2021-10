Συναγερμός σήμανε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Λάνκαστερ της Πενσιλβάνιας, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και στο σημείο έσπευσαν πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο LancasterOnline, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στο Park City Center γύρω στις 15.15, τοπική ώρα, όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες και ότι το εμπορικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό μέχρι αύριο.

Ο ιστότοπος σημείωσε ότι τα ασθενοφόρα κλήθηκαν γιατί υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς από σφαίρες και ποδοπάτημα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν ουρλιάζοντας, αφού ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί μέσα στο εμπορικό κέντρο.

Police were called to respond to an alleged gunshot inside a retail center in Lancaster, Pennsylvania

According to reports, multiple ambulances were summoned to the mall at 142 Park City Center at 2:26 pm for gunshot wounds