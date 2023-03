Οι σφοδρές βροχοπτώσεις εξαιτίας του κυκλώνα Γιάκου που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες στο Περού είχαν αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές φθορές ή να καταστραφούν υποδομές και η ζημία είναι τεράστια και φτάνει τα 323 εκατ. δολάρια, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Άλεξ Κοντρέρας

Οι βροχοπτώσεις που έφερε ο κυκλώνας Γιάκου στο Περού προκάλεσαν πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν εκατοντάδες σπίτια, σχολεία, καταστήματα και δρόμοι, κυρίως κατά μήκος των κεντρικών και βόρειων ακτών της χώρας των Άνδεων στον Ειρηνικό.

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να μετεγκατασταθούν και οι αρχές έχουν αρχίσει το έργο της επισκευής του οδικού δικτύου και άλλων υποδομών του Περού, που υπέστησαν τεράστιες ζημιές από τον κυκλώνα Γιάκου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας του Περού, Άλεξ Κοντρέρας, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κυκλώνα.

Για τον κ. Κοντρέρας, επείγει να βρεθούν πόροι, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο ίσως παρατείνει την περίοδο των βροχών στο Περού.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση της προέδρου του Περού, Ντίνας Μπολουάρτε, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 400 περιφέρειες που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έναρξη της περιόδου των βροχών στα τέλη της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με την περουβιανή πολιτική προστασία (INDECI).

