Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εργάζεται στο Κρεμλίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ο πρόεδρος εργάζεται στο Κρεμλίνο», διαβεβαίωσε ο Πεσκόφ, διαψεύδοντας φήμες που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος έφυγε από τη Μόσχα λόγω της ανταρσίας της Wagner.

Μάλιστα δίκτυα ενημέρωσης όπως το Visegrad 24 είχαν μεταδώσει πως το αεροσκάφος του Πούτιν είχε απογειωθεί από τη Μόσχα με κατεύθυνση την Αγία Πετρούπολη.

