Βαριές κατηγορίες κατά της Wagner εξαπέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σημερινό (24.06.2023) που απηύθυνε προς τον λαό της Ρωσίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε πως αυτό που κάνει η Wagner είναι προδοσία και ένοπλη ανταρσία, και πως ο στρατός θα υπερασπιστεί τη Ρωσία.

Κάλεσε όσους εξαπατήθηκαν να εγκαταλείψουν την Wagner. Ο Πούτιν αναγνώρισε πάντως ότι οι μαχητές της Wagner είναι, κατ’ αυτόν, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς. «Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Είπε πως η ανταρσία εξέγερση της Wagner αποτελεί «θανάσιμη απειλή» για το ρωσικό κράτος.

Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές.

«Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πολύ αυστηρή», πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε.

Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη, καθώς η Wagner ανακοίνωσε πως ελέγχει την πόλη – πρωτεύουσα της περιοχής.

Διαβεβαίωσε πως θα κάνει το παν για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

Εάν δεν αλλάξουν σύντομα τα νέα δεδομένα, που δείχνουν εκκίνηση κλιμακούμενης σύρραξης μεταξύ του τακτικού στρατού της Ρωσίας και των μισθοφόρων της Wagner, οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν μπορεί να μείνουν ανεπηρέαστες.

Τη στιγμή που το Κίεβο ετοιμαζόταν για μια νέα σφοδρή αντεπίθεση, η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ έναν «εμφύλιο» που ήδη απειλεί ακόμη κι εδάφη της Ρωσίας.

Από εκεί που είχε να αντιμετωπίσει ένα μέτωπο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκτά άλλον έναν «πονοκέφαλο». Εύλογα γεννάται το ερώτημα εάν η Μόσχα είναι σε θέση να πολεμά ταυτόχρονα το Κίεβο και τη Wagner, σε μια χρονική περίοδο που έμοιαζε ν’ αντεπεξέρχεται μετά βίας στις απαιτήσεις της «επιχείρησής» της – όπως την είχε χαρακτηρίσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

