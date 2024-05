Πέθανε η 29χρονη Ολλανδή που είχε ζητήσει να της κάνουν ευθανασία – Έπασχε από ψυχικές παθήσεις

Η 29χρονη με καταγωγή από την Ολλανδία που είχε εκφράσει την επιθυμία της να φύγει από τη ζωή με ευθανασία λόγω άγχους και κατάθλιψης, πέθανε τελικά πριν μερικές μέρες.

Η Ζοράγια τερ Μπικ έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Μαΐου 2024, όπως ανέφερε φίλος της με τον οποίο ήταν μαζί όταν πέθανε. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστές. Άλλος φίλος της έγραψε ότι η Ολλανδή «πέθανε με ανθρώπινo τρόπο». Η ίδια ήθελε να υποβληθεί σε ευθανασία γιατί δεν κατάφερε ποτέ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το άγχος και την κατάθλιψη.

Η γυναίκα, πέθανε λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της που ήταν στις 2 Μαΐου. Είχε λάβει την τελική έγκριση για την υποβοηθούμενη ευθανασία λίγες ημέρες πριν πεθάνει έπειτα από διαδικασία 3,5 ετών βάσει νόμου που ψηφίστηκε στις Κάτω Χώρες το 2002.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν είσαι ψυχικά άρρωστος, δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά, πράγμα που είναι προσβλητικό», δήλωνε η Μπικ στη Guardian. «Καταλαβαίνω τους φόβους που έχουν ορισμένα άτομα με αναπηρία σχετικά με την υποβοηθούμενη θανάτωση και τις ανησυχίες για το αν οι άνθρωποι πιέζονται να πεθάνουν. Αλλά στην Ολλανδία, έχουμε αυτόν τον νόμο για περισσότερα από 20 χρόνια. Υπάρχουν πραγματικά αυστηροί κανόνες και είναι πραγματικά ασφαλές», έλεγε.

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, για να δικαιούται κάποιος υποβοηθούμενο θάνατο, πρέπει να βιώνει «αφόρητο πόνο χωρίς προοπτική βελτίωσης» ενώ το άτομο πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο και ικανό να λάβει μια τέτοια απόφαση.

«Η 29χρονη Zoraya ter Beek επέλεξε την ευθανασία μετά από σοβαρή κατάθλιψη, άγχος, τραύμα και οριακή διαταραχή προσωπικότητας για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η ευθανασία, νόμιμη στην Ολλανδία από το 2002, επιτρέπεται σε άτομα που βιώνουν αφόρητα βάσανα χωρίς προοπτική βελτίωσης. Η περίπτωση της Beek υπογράμμισε μια παγκόσμια συζήτηση σχετικά με την ηθική του υποβοηθούμενου θανάτου και ερωτήματα σχετικά με το προτεινόμενο δικαίωμα στον θάνατο», έγραψε ενημερωτική σελίδα στο X (πρώην Twitter).

