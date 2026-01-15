Μνημόσυνο τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες μαζί με την Άννα Μαρία

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και τα μέλη της οικογένειάς του, τέλεσαν το πρωί μνημόσυνο στο Τατόϊ. Τα παιδιά και η σύζυγος του τελευταίου βασιλιά στην ιστορία της χώρας, καταγράφηκαν να προσέρχονται χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Αρκέστηκαν να χαιρετίσουν τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που περίμεναν και προχώρησαν στα ενδότερα.

Η Άννα Μαρία που ζει μόνιμα στην Αθήνα, είχε μεριμνήσει ώστε τα πάντα στο μνημόσυνο να είναι οργανωμένα με επιμέλεια. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος «έφυγε» από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλα προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με αναφορές, ο θάνατός του προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια, σχετιζόμενη με τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άννα Μαρία, ο Παύλος Ντε Γκρες, ο Νικόλαος Ντε Γκρες και ο Φίλιππος Ντε Γκρες απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό του πρακτορείου NDP κατά την άφιξή τους στο Τατόϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξία, κόρη του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας απουσίαζε για προσωπικούς λόγους.

Η τελετή γίνει από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αθηναγόρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε χθες ο συγγραφέας και ειδικός σε βασιλικά θέματα Ανδρέας Μέγγος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα χρόνο νωρίτερα, στο μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η Χρυσή Βαρδινογιάννη είχε καταγραφεί για πρώτη φορά στο πλευρό του Νικόλαου Ντε Γκρες. Το επόμενο διάστημα η σχέση τους επιβεβαιώθηκε και οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.