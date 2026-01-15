Ελλάδα

Μνημόσυνο τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες μαζί με την Άννα Μαρία

Στιγμές συγκίνησης στο Τατόι για τα μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες - Απούσα η Αλεξία
Παύλος Ντε Γκρες
Παύλος Ντε Γκρες / NDP PHOTO

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και τα μέλη της οικογένειάς του, τέλεσαν το πρωί μνημόσυνο στο Τατόϊ. Τα παιδιά και η σύζυγος του τελευταίου βασιλιά στην ιστορία της χώρας, καταγράφηκαν να προσέρχονται χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Αρκέστηκαν να χαιρετίσουν τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που περίμεναν και προχώρησαν στα ενδότερα.

Η Άννα Μαρία που ζει μόνιμα στην Αθήνα, είχε μεριμνήσει ώστε τα πάντα στο μνημόσυνο να είναι οργανωμένα με επιμέλεια. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος «έφυγε» από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλα προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με αναφορές, ο θάνατός του προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια, σχετιζόμενη με τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η Άννα Μαρία, ο Παύλος Ντε Γκρες, ο Νικόλαος Ντε Γκρες και ο Φίλιππος Ντε Γκρες απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό του πρακτορείου NDP κατά την άφιξή τους στο Τατόϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξία, κόρη του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας απουσίαζε για προσωπικούς λόγους.

Η τελετή γίνει από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αθηναγόρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε χθες ο συγγραφέας και ειδικός σε βασιλικά θέματα Ανδρέας Μέγγος.

2089475

3811965

3697284

2280191

Ένα χρόνο νωρίτερα, στο μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η Χρυσή Βαρδινογιάννη είχε καταγραφεί για πρώτη φορά στο πλευρό του Νικόλαου Ντε Γκρες. Το επόμενο διάστημα η σχέση τους επιβεβαιώθηκε και οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
164
118
115
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ψαράδες και κάτοικοι από το Πέραμα περιμένουν την Belharra «Κίμων» - Στόλισαν με σημαίες την προβλήτα για την υποδοχή της
Συγκίνηση σε κάθε γωνιάς της Ελλάδας από την υποδοχή της υπερσύγχρονης Belharra - Ψαράδες και πολίτες γέμισαν την προβλήματα στο Πέραμα με ελληνικές σημαίες
Κάτοικοι Περάματος
Newsit logo
Newsit logo