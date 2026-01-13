Συμβαίνει τώρα:
Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις της, επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της αδερφής της Ειρήνης

Η μητέρα του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας θέλει να βρίσκεται στο πλευρό της μικρότερης αδερφής της, της 83χρονης πριγκίπισσας Ειρήνης - Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη
H βασίλισσα Σοφία με την αδερφή της πριγκίπισσα Ειρήνη
H βασίλισσα Σοφία με την αδερφή της πριγκίπισσα Ειρήνη / NDP PHOTO

Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε το πρόγραμμά της λόγω της ιδιαίτερα βεβαρυμένης κατάστασης της υγείας της αδελφής της, Ειρήνης.

Η μητέρα του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας, βασίλισσα Σοφία, επρόκειτο να παραστεί το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου 2026 στην απονομή βραβείου στο Ενυδρείο Poema del Mar, όπου θα τιμούνταν για τη μακρόχρονη προσφορά και τη δέσμευσή της στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Την επόμενη ημέρα, είχε προγραμματιστεί να αναγορευθεί διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Λας Πάλμας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, καμία από τις δύο εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί.

Πληροφορίες του περιοδικού HOLA αναφέρουν ότι η βασίλισσα Σοφία ακύρωσε όλες τις επίσημες εμφανίσεις της, καθώς δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί από το παλάτι της Θαρθουέλα, ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της μικρότερης αδερφής της, της 83χρονης πριγκίπισσας Ειρήνη, της οποίας η υγεία επιδεινώνεται.

Όπως αναφέρεται, η κατάστασή της χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ενώ η ζωή της «σβήνει αργά», γεγονός που ώθησε τη μητέρα του βασιλιά να μην απομακρυνθεί ούτε στιγμή από το πλευρό της.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και θεία του βασιλιά Φελίπε, πάσχει εδώ και χρόνια από γνωστική διαταραχή. 

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης / NDP PHOTO

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη. Η ίδια εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

