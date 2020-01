Πέθανε ο Φώτης Ντούλος! Βρέθηκε σημείωμα αυτοκτονίας στο σπίτι του

Ο Φώτης Ντούλος βρέθηκε αναίσθητος στο γκαράζ του σπιτιού του στο Φάρμινγκτον του Κονέκτικατ, καθώς φέρεται να είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Jacobi Medical Center στο Μπρονξ, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο δικηγόρος του Νορμ Πάτις. Όπως ανακοίνωσε, ο Φώτης Ντούλος έφυγε από τη ζωή στις 17:32. «Ο Φώτης Ντούλος δικάστηκε και καταδικάστηκε στο δικαστήριο της κοινής γνώμης», είπε ο Πάτις, σημειώνοντας πως «είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε ότι δεν σκότωσε τη Τζένιφερ».

Σύμφωνα με τους New York Times, η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του Έλληνα ομογενή σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο ο Φώτης Ντούλος επαναλάμβανε πως δεν ήταν ένοχος για το φόνο της γυναίκας του. Φέρεται μάλιστα να είχε γράψει πως οι δικηγόροι του είχαν αποδείξεις για την αθωότητά του.

Ο Ντούλος προσπάθησε να αυτοκτονήσει την ημέρα που θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί για την δολοφονία της γυναίκας του και να ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Τον βρήκαν οι αστυνομικοί όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσα στο αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του με αναμμένη την μηχανή και αναίσθητο από τις αναθυμιάσεις.

