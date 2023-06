Έφυγε σε ηλικία 89 ετών από τη ζωή ο ηθοποιός Άλαν Άρκιν. Ο διάσημος πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ κέρδισε βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Little Miss Sunshine» του 2006.

Ο Άλαν Άρκιν, πολυτάλαντος Αμερικανός ηθοποιός που έγινε εξαιρετικά δημοφιλής, τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Την είδηση μετέδωσε την Παρασκευή (30.06.2023) το Variety, επικαλούμενο ανακοίνωση της οικογένειας του σπουδαίου ηθοποιού.

Ο Άρκιν κέρδισε βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Little Miss Sunshine» (2006). Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο από την τελετή απονομής του χρυσού αγαλματίδιου στον διάσημο πρωταγωνιστή:

Ο Άλαν Άρκιν και ο Μάικλ Ντάγκλας πρωταγωνίστησαν στη σειρά «Μέθοδος Κομίνσκι» του Netflix, μία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές των τελευταίων ετών. O 78χρονος Μάικλ Ντάγκλας υποδύεται τον Σάντι Κομίνσκι, έναν πρώην ηθοποιό και νυν σεβαστό καθηγητή υποκριτικής που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες.

Ο τότε 87χρονος Άλαν Άρκιν ερμηνεύει τον Νόρμαν Νιουλάντερ, ατζέντη και «κολλητό» του καθηγητή Κομίνσκι.

Οι δύο φίλοι γερνούν μαζί, γνωρίζοντας πως πλέον οδεύουν προς το αναπόφευκτο. Αναπολούν το παρελθόν, αλλά διακατέχονται, συγχρόνως, από μία μελαγχολική διάθεση για ζωή, χάρη στην οποία βιώνουν μάλλον εύθυμα τις χαρές και τις λύπες των γηρατειών.

Στον τρίτο κύκλο της σειράς, ο Αλαν Αρκιν δεν υπάρχει, οι σεναριογράφοι αποφάσισαν «να τον πεθάνουν», αλλά ο Μάικλ Ντάγκλας ξαναβρίσκει την Κάθλιν Τέρνερ, με την οποία μοιράστηκε στη δεκαετία του ’80 την εξαιρετική επιτυχία των διάσημων έργων «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι», «Το διαμάντι του Νείλου» και «Ο πόλεμος των Ρόουζ».

Ο Άλαν Γουλφ Άρκιν (Alan Wolf Arkin) ξεχώρισε για τη συμμετοχή του σε ταινίες όπως:

Έρχονται οι Ρώσοι (The Russians Are Coming, the Russians Are Coming, 1966),

Περίμενε Μέχρι Να Νυχτώσει (Wait Until Dark, 1967),

Ο Πόνος της Σιωπής (The Heart is a Lonely Hunter, 1968),

Κατς 22 (Catch-22, 1970),

Οι Συμπέθεροι (The In-Laws, 1979),

Ο Ψαλιδοχέρης (Edward Scissorhands, 1990) – βίντεο πάνω,

Οικόπεδα με Θέα (Glengarry Glen Ross, 1992) – βίντεο πάνω,

Γκάττακα (Gattaca, 1997) – βίντεο πάνω,

Μάρλεϊ, ένας Μεγάλος Μπελάς (Marley & Me, 2008) – βίντεο πάνω και

Little Miss Sunshine, για την οποία – όπως προαναφέρθηκε – κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2006.

Ο Άλαν Άρκιν είναι πατέρας των, επίσης, ηθοποιών Άνταμ Άρκιν, Άντονι Άρκιν και Μάθιου Άρκιν.