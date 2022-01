Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Μπομπ Σάγκετ, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από την συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Full House».

Ο διάσημος κωμικός βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε στη Φλόριντα, μετά από μία παράστασή του στο Τζάκσονβιλ. Η αιτία του θανάτου του Μπομπ Σάγκετ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο δεν οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, καθώς δεν βρέθηκε καμία ουσία από τις έρευνες των αστυνομικών.

Ανακοίνωση των αμερικανικών Αρχών αναφέρει ότι για το συμβάν ειδοποιήθηκαν από το προσωπικό του Ritz-Carlton, καθώς ο Μπομπ Σάγκετ δεν ανταποκρινόταν στις ειδοποιήσεις τους. «Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως Ρόμπερτ Σάγκετ και διαπιστώθηκε ότι πέθανε στο σημείο. Οι ντετέκτιβ δεν βρήκαν σημάδια επίθεσης ή χρήσης ναρκωτικών», ανέφερε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi