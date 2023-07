Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Τόνι Μπένετ, ο κορυφαίος τραγουδιστής της τζαζ μουσικής με μια καριέρα 8 δεκαετιών και νούμερο 1 άλμπουμ στα 85 του χρόνια. Έπασχε από Αλτσχάιμερ από το 2016 και συνέχισε την καριέρα του έως το 2021.

Γεννημένος ως Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο στις 3 Αυγούστου του 1926, ο Τόνι Μπένετ έγινε ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της τζαζ, ενώ η φωνή του ακούστηκε σε πολλά τραγούδια γνωστών ταινιών.

Ήταν και ζωγράφος, έχοντας δημιουργήσει πολλά έργα που εκτίθενται μέχρι σήμερα σε μουσεία. Τα υπέγραφε με το βαφτιστικό του όνομα. Ήταν ιδρυτής της Σχολής Καλών Τεχνών Φρανκ Σινάτρα στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Φρανκ Σινάτρα τον είχε αποκαλέσει τον «μεγαλύτερο τραγουδιστή της τζαζ» στον κόσμο.

Έχει ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες όπως το I Left My Heart In San Francisco, το Because of You, το The Beat of My Heart, το Basie Swings, Bennett Sings ενώ έχει συνεργαστεί με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αντρέα Μποτσέλι και με νεότερους όπως η Έιμι Γουάινχαουζ και η Lady Gaga.

Η τελευταία εμφάνισή του στη σκηνή:

Έχει βραβευτεί 19 φορές με βραβείο Grammy, εκ των οποίων το ένα του απονεμήθηκε για τη Συνολική Προσφορά του στη μουσική.

Λαμβάνοντας ένα από τα 19 Grammy της καριέρας του

Μερικές από τις συνεργασίες του:

Ο Τόνι Μπένετ ξεκίνησε να τραγουδάει σε μικρή ηλικία. Πολέμησε στα τελευταία στάδια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεζικό των ΗΠΑ. Αργότερα ανέπτυξε την καλλιτεχνική του καριέρα, υπέγραψε συμβόλαιο με την Κολούμπια Ρέκορντς και κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι το οποίο έγινε και επιτυχία το 1951 με τον τίτλο Because of You.

Στο Amy Winehouse Foundation Gala στη Νέα Υόρκη / Reuters

Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες όπως το Rags to Riches στις αρχές του 1953 ενώ έφτασε το καλλιτεχνικό του απόγειο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με πολλά γνωστά άλμπουμ όπως το The Beat of My Heart και Basie Swings, Bennett Sings. Το 1962, ο Μπένετ ηχογράφησε το κομμάτι που τον έκανε ευρέως γνωστό με τίτλο I Left My Heart in San Francisco.

Ευχαριστώντας τον κόσμο σε μια από τις συναυλίες του / Reuters

Η καριέρα αλλά και η προσωπική του ζωή ακολούθησαν μία εκτεταμένα καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εποχής του ροκ. Παρόλα αυτά, ο Μπένετ έκανε την επιστροφή του στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κυκλοφορόντας διάφορα άλμπουμ που έγιναν χρυσοί δίσκοι.

Ο ίδιος είχε δηλώσει για την καριέρα του και τις μουσικές επιλογές του: «Δεν παραμένω μοντέρνος για χάρη των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών, δεν ακολουθώ τη μόδα. Δεν τραγουδώ ποτέ ένα κακογραμμένο τραγούδι.

Τις δεκαετίες 1920 και 1930 υπήρξε μία αναγέννηση στη μουσική που είναι κατ’ εμέ ανάλογη της καλλιτεχνικής Αναγέννησης.

Ο Κόουλ Πόρτερ, ο Τζόνι Μέρσερ και πολλοί άλλοι δημιούργησαν τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί. Αυτά είναι τα κλασικά και επιτέλους δεν αντιμετωπίζονται ως ελαφριά μουσική. Αυτή είναι η κλασική μουσική».

Ο Τόνι Μπένετ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Σούζαν Μπενεντέτο, τους δύο γιους του Ντάνι και Ντάι Μπένετ, τις κόρες του Γιοχάνα και Αντόνια Μπένετ αλλά και τα 9 εγγόνια του.

Με πληροφορίες από Variety