Πέθανε ο Τζορτζ Μπους

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειας. Ο πατέρας του επίσης πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους είχε διατελέσει 41ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εκπροσωπώντας τα αδέρφια του ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Γ. Μπους, δήλωσε ότι «μετά από 94 αξιοσημείωτα χρόνια, ο αγαπημένος μας πατέρας πέθανε. Ο Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, ήταν ένας άνδρας με σπουδαίο χαρακτήρα και ο καλύτερος πατέρας ένας γιος και μια κόρη θα μπορούσαν να ζητήσουν. Όλη η οικογένεια Μπους, αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για του “41ου” (προέδρου των ΗΠΑ) την ζωή και την αγάπη, την συμπόνοια, για κείνους που νοιάστηκαν και προσευχήθηκαν για τον πατέρα μας και για τα συλλυπητήρια των φίλων μας και των συμπολιτών μας».

