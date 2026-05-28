Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν ασκεί διπλωματία με όρους ταπείνωσης

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αποδίδοντας παράλληλα την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε και στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν δεν ασκεί διπλωματία «με όρους ταπείνωσης»,

«Αν αντιταχθούμε στην ισχυρότερη δύναμη του κόσμου, πρέπει να αποδεχτούμε τις δυσκολίες.

Δεν μπορούμε να εμπλεκόμαστε σε σύγκρουση και να περιμένουμε ότι η κατάσταση θα παραμείνει φυσιολογική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τη θέση της κυβέρνησής του ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.