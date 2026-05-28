Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις το Ομάν, αν συνεργαστεί με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ απείλησε σήμερα (28/05/2026) να επιβάλει κυρώσεις στο σουλτανάτο του Ομάν, που είναι σύμμαχος της Ουάσινγκτον, εάν συνεργαστεί με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα ανεχθεί καμία απόπειρα εγκαθίδρυσης ενός συστήματος διοδίων στα Στενά του Ορμούζ», έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ στην πλατφόρμα Χ.

«Ιδίως το Ομάν θα πρέπει να ξέρει ότι το υπουργείο Οικονομικών θα επιτεθεί χωρίς ανάπαυλα σε κάθε εμπλεκόμενο –πλαγίως ή ευθέως– στην εφαρμογή διοδίων στα Στενά και ότι κάθε συνεργός θα υποστεί κυρώσεις», προειδοποίησε.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έκπληξη απειλώντας, στο υπουργικό συμβούλιο, να «κονιορτοποιήσει» το Ομάν, με κάποιους να διερωτώνται αν έκανε λάθος και εννοούσε το «Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ερωτηθεί για τον ενδεχόμενο, μελλοντικό έλεγχο των Στενών από τις χώρες που γειτονεύουν με αυτή τη θαλάσσια περιοχή, το Ομάν και το Ιράν, ένα σενάριο που απέρριψε.

Τα Στενά πρέπει «να είναι ανοιχτά για όλους» γιατί πρόκειται για «διεθνή ύδατα», είπε.

Λίγες ώρες αργότερα, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στη νέα υπηρεσία που ίδρυσε η Τεχεράνη για να εισπράττει τα δικαιώματα διέλευσης από τα Στενά, την «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (PGSA).