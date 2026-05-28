Τραγωδία στην Βρετανία: Άνδρας που κατηγορούνταν για βιασμό, σκότωσε και ακρωτηρίασε 21χρονη επειδή τον απέρριψε

Για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας 21χρονης καταδικάστηκε σε φυλάκιση τουλάχιστον 33 ετών, ένας άνδρας στη Βρετανία. Η νεαρή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο λίγες μέρες αφού είχε μετακομίσει στο σπίτι του ως ενοικιάστρια.

Ο 33χρονος Μάικλ Ντόχερτι, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το Πρωτοδικείο του Λιντς, αφού ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Κόρτνι Άνγκους όταν αυτή απέρριψε τις ερωτικές του προτάσεις στο σπίτι του στην οδό Νόρφολκ, στο Μπάτλεϊ της Βρετανίας. Η 21χρονη έπεσε θύμα βιασμού, της κόπηκαν μέρη του σώματός της και υπέστη συνολικά 76 τραύματα κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας επίθεσης τον Ιούλιο του 2025.

Μετά το θάνατό της, ο Ντόχερτι χρησιμοποίησε το τηλέφωνό του για να τραβήξει άσεμνες φωτογραφίες του άτυχου θύματος. Ενημέρωσε την αστυνομία για το πτώμα της όταν συνελήφθη από αστυνομικούς για απειλή με μαχαίρι, αφού είχε κλέψει από ένα σούπερ μάρκετ την επόμενη μέρα.

Ο 33χρονος, ο οποίος άλλαξε το όνομά του από Μάικλ Μουρ το 2018, είχε ιστορικό βίας εναντίον γυναικών που τον απέρριπταν, με καταδίκες για βιασμό μιας άγνωστης γυναίκας, καθώς επέστρεφε στο σπίτι της από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και για την πυρπόληση του αυτοκινήτου μιας πρώην συντρόφου του.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η 21χρονη Κόρτνι είχε μετακομίσει στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν από το θάνατό της τον Ιούλιο, αλλά δεν ήταν σύντροφός του και δεν ήθελε σχέση. Ο εισαγγελέας Κρεγκ Χασάλ είπε ότι ο Ντόχερτι κατέστησε σαφές ότι του άρεσε και της έστειλε μήνυμα απειλώντας να αυτοκτονήσει την ημέρα του φόνου.

Η Κόρτνι του είπε σε ένα μήνυμα: «Δεν φταίω εγώ, Μάικι, δεν θέλω σχέση, στο είπα αυτό από την αρχή, δεν σε παραπλάνησα. Ήμουν καλή φίλη σου». Ο Χάσαλ ανέφερε ότι το βράδυ της 25ης Ιουλίου, οι δύο βρίσκονταν στο σπίτι που μοιράζονταν πλέον. Είπε επίσης στο δικαστήριο ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, «λίγο πριν από το θάνατό της, η Κόρτνι είχε απορρίψει τις προτάσεις του δράστη για κάποια μορφή στενής σχέσης μεταξύ τους».

Ο Doherty επιτέθηκε σεξουαλικά στην Courtney υπό την επήρεια ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια της οποίας έκοψε μέρη του σώματός της, αφήνοντάς τα «απροκάλυπτα» πάνω στο τζάκι του. Ο ιατροδικαστής που ανέλαβε την υπόθεση, διαπίστωσε ότι η αιτία θανάτου της ήταν από στραγγαλισμό, σε συνδυασμό με τραύματα στο κεφάλι από αμβλύ τραύμα.

Αφού τράβηξε άσεμνες φωτογραφίες της Κόρτνι με το κινητό του, ο Ντόχερτι έστειλε ένα μήνυμα σε έναν φίλο του λέγοντας: «Σκότωσα κάποιον, τηλεφώνησέ μου σε παρακαλώ». Το επόμενο πρωί, ο Ντόχερτι ξεκίνησε μια σειρά κλοπών στο Μπάτλεϊ και στο γειτονικό Ντούσμπερι

Στις 21:15 (ώρα Βρετανίας), το προσωπικό του καταστήματος Asda στο Ντούσμπερι τον ακολούθησε καθώς έφευγε χωρίς να πληρώσει, και εκείνος έβγαλε ένα μεγάλο μαχαίρι. Όταν η αστυνομία τον εντόπισε στο κέντρο της πόλης του Ντούσμπερι, κρατούσε το μαχαίρι και είπε στους αστυνομικούς: «Φέρτε μου αμέσως την ένοπλη ομάδα και τον επικεφαλής της έρευνας, γιατί έχω διαπράξει φόνο, έχω ένα πτώμα στο σπίτι μου».

Σε δήλωση της μητέρας της Κόρτνι, Νταϊάν Άνγκους, αναφέρθηκε: «Η απώλεια της κόρης μου άφησε ένα κενό στην καρδιά μου που τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει. «Την κουβαλάω μαζί μου σε κάθε σκέψη, σε κάθε ανάσα, σε κάθε στιγμή. Μακάρι να μπορούσα να την αγκαλιάσω ξανά».

Σε δήλωση της η αδερφή της 21χρονης, η Κλόι Άνγκους εκ μέρους όλων των αδελφών της Κόρτνι αναφέρθηκε ότι το να την δουν στο νεκροτομείο «δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας». Και συμπλήρωσε: «Πώς μπόρεσε κάποιος να βλάψει μια νεαρή, ευάλωτη γυναίκα με τον τρόπο που το έκανε; Η Κόρτνι είχε όλη τη ζωή μπροστά της, μόλις είχε γίνει 21. Ήταν βαθιά αγαπητή από όλους γύρω της. Η Κόρτνι ήταν η ψυχή κάθε χώρου στον οποίο έμπαινε».

Το δικαστήριο έλαβε γνώση ότι ο Ντόχερτι είχε άλλες 23 προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ των οποίων μία για βιασμό μιας άγνωστης γυναίκας το 2013, ενώ προσποιούταν ότι την συνόδευε στο σπίτι της από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση και, μετά την αποφυλάκισή του, ξεκίνησε μια σύντομη σχέση με μια άλλη γυναίκα, αλλά έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό της όταν εκείνη έθεσε τέλος στη σχέση. Τον Ιανουάριο του 2026, ο Ντόχερτι ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία της Κόρτνι, κλοπή και τρεις κατηγορίες για απειλή κατά προσώπου με μαχαίρι.

Ο Ρίτσαρντ Ράιτ KC, συνήγορος υπεράσπισης, δήλωσε ότι ο Ντόχερτι βρισκόταν σε «κατάσταση έντονης μέθης, σε συνδυασμό με μια εξαιρετικά περίπλοκη ψυχική κατάσταση εκείνη την εποχή».

Καταδικάζοντας τον Ντόχερτι σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο 33 ετών, ο δικαστής Γκάι Κερλ, δικαστής του Λιντς, δήλωσε: «Με τις πράξεις σου, άλλαξες για πάντα τη ζωή όλων όσων γνώριζαν την Κόρτνι Άνγκους, και ιδίως της οικογένειάς της. «Αλλά χειρότερα από αυτό, της αφαίρεσες τη ζωή σε μια παράλογη οργή, όπως διαπιστώνω, αφού εκείνη σε είχε απορρίψει».

Πρόσθεσε: «Αφού απορρίφθηκες από εκείνη, αποφάσισες να την εξουσιάσεις, τόσο σωματικά όσο και σεξουαλικά, προκειμένου να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου, και βρήκες ευχαρίστηση στο να το κάνεις αυτό.»