Η Cheryl έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις. Ήταν πιο εκθαμβωτική από ποτέ, επιλέγοντας ένα φωτεινό πορτοκαλί φόρεμα και χρυσά ψηλοτάκουνα.

Επέστρεψε στο προσκήνιο μετά τον χωρισμό βόμβα από τον Liam Payne για το πάρτι του Simon Cowell στο Λονδίνο. Η 35χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής μετά τον χωρισμό της από τον 24χρονο τραγουδιστή Liam Payne.

