Το πιστοποιητικό γέννησης του πρίγκιπα Louis

Στο έγγραφο αναφέρεται το πλήρες όνομα του τελευταίου μέλους της βασιλικής οικογένειας. Και το πλήρες όνομα αυτού Louis Arthur Charles του Κέιμπριτζ.

ΤΟ τρίτο παιδί του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον γεννήθηκε στο St. Mary’s Paddington τη Δευτέρα 23 Απριλίου στις 11:01 το πρωί.

Ο δούκας υπέγραψε το πιστοποιητικό γέννησης την Τρίτη στο παλάτι του Κένσινγκτον. Το έγγραφο αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του Louis και περιλαμβάνει τα πλήρη ονόματα του πατέρα και της μητέρας του.

Ως επαγγέλματα των γονιών του αναφέρονται «Πρίγκιπας και Πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Prince Louis’ birth has been registered this morning at Kensington Palace witnessed by a Registrar from Westminster Register Office. His certificate was typed up rather than handwritten like his siblings. #royalbaby pic.twitter.com/6vyV2OkGq6

— Prince Louis (@PrinceLouieUK) May 1, 2018