Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, «έλιωσαν» τις καρδιές των Βρετανών καθώς τραγούδησαν μαζί το «Sweet Caroline» στο συναυλία του BBC για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η αξιολάτρευτη στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο, όπου ο πατέρας, πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο γιος του, το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του, τραγουδούσαν τους στίχους του «Sweet Caroline» και κουνούσαν τις σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συναυλία παρευρέθηκε σύσσωμη η βασιλική οικογένεια αλλά και 22.000 άτομα που συγκεντρώθηκαν στη Λεωφόρο Mall, έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ενώ εκατομμύρια μάτια την παρακολούθησαν από το σπίτι.

Ο Rod Stewart ερμήνευσε το «Sweet Caroline» στη σκηνή της συναυλίας, όμως η εμφάνισή του προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα σε όσους τον άκουσαν, αφού πολλοί είπαν ότι σε διάφορα σημεία «έχανε τη φωνή του» ενώ άλλοι ήταν αυτοί που τη σχολίασαν πιο δραματικά, λέγοντας ότι διέπραξε ένα «σοβαρό έγκλημα» και ότι «δολοφόνησε» το τραγούδι.

Το «Sweet Caroline» αποτελεί έναν… άτυπο «ύμνο» της Αγγλίας. Το τραγούδι του Neil Diamond γνώρισε ξανά την επιτυχία κατά τη διάρκεια του Euro 2020, όταν οι Άγγλοι το τραγουδούσαν μετά από κάθε νίκη της εθνικής τους ομάδας. Όμως, για πολλά χρόνια συμβολίζει τη νίκη και την ευτυχία, αν και οι στίχοι του είναι περισσότερο ερωτικοί.

Σε ό,τι αφορά τον πρίγκιπα Τζορτζ, ως ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, έχει πάντα τα βλέμματα στραμμένα πάνω του, αφού είναι ο τρίτος στη διαδοχή για το θρόνο της Αγγλίας.

Prince George singing the words to Sweet Caroline might be the most British thing I've ever seen 🇬🇧