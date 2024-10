Πλημμύρες στη Βαλένθια: Τουλάχιστον 13 νεκροί – Έπεσαν 343 χιλιοστά βροχής σε 4 ώρες

Ως σκηνές από ένα ζοφερό μέλλον χαρακτηρίζουν οι μετεωρολόγοι την παράσυρση μιας γέφυρας από τα ορμητικά νερά της πλημμύρας στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Βαλένθια.

Η κακοκαιρία και οι πλημμύρες έχουν κοστίσει ήδη ανθρώπινες ζωές και η κατάσταση είναι απελπιστική στη Βαλένθια.

Σύμφωνα με το TVE, την δημόσια δηλαδή ραδιοτηλεόραση, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από τις πλημμύρες.

To βράδυ της Τρίτης (29/10/24), οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά αγνοούμενους: έξι στην πόλη Λετούρ, στην επαρχία Αλμπαθέτε, στην περιφέρεια Καστίλη-Λα Μάντσα, κι άλλον έναν —οδηγό φορτηγού— στην πόλη Αλκούδια, στην περιφέρεια Βαλένθια.

Καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, αναγκάζοντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεωτέρας.

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», τόνισε.

Στο βίντεο που θα δείτε είναι χαρακτηριστική η ορμή των νερών που διαλύουν στην κυριολεξία και εξαφανίζουν μια γέφυρα.

Δείτε το βίντεο

A bridge near Valencia in Spain washed away by the power of the devastating floods hitting parts of Spain today. pic.twitter.com/3pf6RIUxIc — Carlow Weather (@CarlowWeather) October 29, 2024

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης αλλά και από πολίτες που προσπαθούν να αποδράσουν από σπίτια και καταστήματα με το νερό να έχει φτάσει έως τη μέση τους.

OMG, this woman in Valencia is trying to break out of what looks like a supermarket with a fire extinguisher. Must have been terrifying not knowing how high the water was going to rise…pic.twitter.com/kvhFJnR6oK — Volcaholic (@volcaholic1) October 30, 2024

Dramatic rescues and chaos in parts of Spain today as storms bring extreme rainfall and lightning.

Further stormy weather and rain is forecast in southern and eastern areas. pic.twitter.com/hZUUJMl4NX — BBC Weather (@bbcweather) October 29, 2024

Η ορμή ήταν τέτοια που έπεσαν μέσα σε 4 ώρες 343 χιλιοστά βροχής.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.



Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024

People being rescued from the flooding in Valencia tonight. I dread to think how many people are still waiting. Emergency services must be inundated with SOS calls…pic.twitter.com/QfnedaBEUt — Volcaholic (@volcaholic1) October 30, 2024

Η μανία του ανεμοστρόβιλου που χτύπησε περιοχή κοντά στην πόλη της Βαλένθια, την Ριμπέρα Άλτα.

Come for a break in Spain they said.



It’ll be relaxing they said



Ribera Alta near Valencia this afternoon



pic.twitter.com/gtacKuQfM3 — Dave Throup (@DaveThroup) October 29, 2024

Εικόνες που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους.

“But why can’t climate activists be more patient?” pic.twitter.com/ttlsgC9MZI — Climate Defiance (@ClimateDefiance) October 29, 2024