Πλημμύρες στην Ισπανία: 95 οι νεκροί από τη θεομηνία – Ανυπολόγιστες καταστροφές στη Βαλένθια, οργή για το 112 που άργησε να ηχήσει

Δραματικές στιγμές περνούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Βαλένθια της Ισπανίας με τους νεκρούς και τους αγνοούμενους να είναι δεκάδες από τις φονικές πλημμύρες.

Στην Βαλένθια η κατάσταση είναι τραγική καθώς τα πάντα τα έχει καλύψει η λάσπη από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που προκάλεσαν μέσα σε λίγες ώρες οι σφοδρές βροχοπτώσεις. Μια εθνική τραγωδία για την Ισπανία που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί και με την οργή των κατοίκων να είναι μεγάλη για τον τρόπο διαχείρισής της.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για ακόμη περισσότερα θύματα. Υπάρχουν 95 νεκροί (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων παιδιών), δεκάδες αγνοούμενοι και τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

Η Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία είναι μια από τις επαρχίες που έχουν πληγεί περισσότερο, με τουλάχιστον 92 θανάτους να έχουν καταγραφεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (30.10.2024).

Οι αρχές φοβούνται ότι οι νεκροί θα αυξηθούν καθώς άλλες περιοχές της Ισπανίας δεν έχουν ακόμη αναφέρει θύματα, αφού πολλά μέρη είναι δυσπρόσιτα και δεν έχουν γίνει έρευνες.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια του Στρατού, για να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές, όπου το νερό ξεπερνά κατά τόπους τα τρία μέτρα.

«Χθες ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου», είπε ο Ricardo Gabaldin, δήμαρχος του Utiel, μιας πόλης στη Βαλένθια, στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE. Είπε ότι έξι κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι αγνοούνται.

View of the catastrophic flooding in Valencia. Just awful 💔pic.twitter.com/X1L2Ecohtq