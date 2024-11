Πλημμύρες στην Ισπανία: Απέραντο νεκροτομείο η Βαλένθια, 205 οι νεκροί – Σε λίγα λεπτά οι δρόμοι έγιναν χείμαρροι

Δεν έχει τέλος ο θρήνος και η οργή για την αδιανόητη τραγωδία που βιώνει τα τελευταία 24ωρα η Ισπανία. Οι χειρότερη καιρική καταστροφή που έχει ζήσει εδώ και 50 χρόνια η Ευρώπη, αφήνει πίσω της 205 νεκρούς. Οι περισσότεροι (202) στη Βαλένθια και ο απολογισμός είναι μόνο προσωρινός.

Η φράση «νεκροτομείο η Βαλένθια», δυστυχώς, δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή για την ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία. Διασώστες έστησαν σήμερα (01.11.2024) προσωρινό νεκροτομείο σε συνεδριακό κέντρο της πόλης και πάσχιζαν να φθάσουν στις αποκομμένες περιοχές, ενώ άλλοι έπαιρναν βενζίνη από παρατημένα αυτοκίνητα για να δώσουν ρεύμα σε σπίτια!

Εκτός από τους 202 νεκρούς στη Βαλένθια, από τις φονικές πλημμύρες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον άλλοι τρεις άνθρωποι, στην Καστίλλη-Λα Μάντσα και στην Ανδαλουσία. Στη Βαλένθια «υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πτώματα στα σπίτια τους», λένε κάτοικοι της πόλης. Ανάμεσα στα θύματα της θεομηνίας και ο πρώην ποδοσφαιριστής της Βαλένθια, Χοσέ Καστιγιέχο.

Ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 209 που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες στη Ρουμανία το 1970. Οι πλημμύρες που έπληξαν την Πορτογαλία το 1967 στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 500 ανθρώπους.

Εδώ και μερικές ώρες έχει ανέβει στα social media το βίντεο που τράβηξε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο προάστιο Benetússer της Βαλένθια κάτοικος της περιοχής. Καταγράφει σε ένα ιδιότυπο timelapse πως έγιναν όλα…

Αρχικά, η ώρα είναι 19:17. Ο δρόμος κάτω από το σπίτι είναι άδειος και φυσάει. Τίποτα δεν προμηνύει τα όσα θα επακολουθήσουν. Στις 19:33, ο δρόμος έχει γεμίσει αυτοκίνητα και είναι μποτιλιαρισμένος και πέντε λεπτά μετά φαίνεται ότι θα βρέξει!

Στις 19:40 (δυο λεπτά μετά!) οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Στις 19:50 η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Στις 20:00, μόλις 20 λεπτά αργότερα, τα αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί από τα νερά και σαν καρυδότσουφλα έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο.

Στην κατεστραμμένη Βαλένθια, 500 στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί αναζητώντας αγνοουμένους και προσφέροντας βοήθεια σε επιζώντες της καταιγίδας, ενώ νέα προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες εκδόθηκε στην Ουέλβα της νοτιοδυτικής Ισπανίας.

Ο αριθμός των νεκρών πιθανόν θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς αγνοούνται ακόμα δεκάδες άνθρωποι, έχει προειδοποιήσει ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής.

Catastrophic flash floods have killed at least 158 people in Valencia, Spain. Footage shows dozens of cars overtaking streets and emergency workers rescuing residents from flooded buildings and homes!



📹Business Insider pic.twitter.com/cGheQf3wqn