Πλημμύρες στην Ισπανία: Πόνος, οργή και θρήνος πάνω σε τόνους λάσπης – Αγωνιώδεις αναζητήσεις στα social media

Ζωές στις λάσπες. Πόνος, οργή και θρήνος για τους εκατοντάδες νεκρούς -205 μέχρι στιγμής-, τον άγνωστο αριθμός αγνοουμένων, τα χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν βυθιστεί στις λάσπες και τις ζωές στη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία, που έζησε τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία της.

Ενδεικτικό της καταστροφής, είναι το συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει πόσο γρήγορα η Βαλένθια έζησε τον εφιάλτη- πώς μέσα σε μερικά μόλις λεπτά, οι δρόμοι πλημμύρισαν μετά τις καταρρακτώδεις βροχές και αιφνιδίασε τους πάντες.

Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και τραβήχθηκε από το μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας.

Το βίντεο δείχνει πώς ένας δυνατός καταρράκτης νερού ξεχύνεται απροσδόκητα στο δρόμο, αναγκάζοντας τα οχήματα να σταματήσουν.

Η TikToker που το κοινοποίησε μαρκάρει σε κάθε πλάνο τι ώρα εκτυλίχθηκαν οι εικόνες που παρουσιάζει.

Το κλιπ δείχνει πώς στις 19:17 σφοδροί άνεμοι έπληξαν την πόλη Benetusser της Βαλένθια.

Η θλίψη έχει μετατραπεί σε οργή για πολλούς στην Ισπανία. Υπάρχουν πολλοί που κατηγορούν τις ισπανικές αρχές ότι ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένες για τις καταστροφικές πλημμύρες και ότι δεν προειδοποίησαν τους κατοίκους την ώρα που έπρεπε.

Ο 65χρονος κάτοικος της Βαλένθια, Hector Bolivar, δήλωσε στο skynews.com, ότι η ειδοποίηση μέσω γραπτού μηνύματος εστάλη μόλις στις 8 το βράδυ, ενώ η έντονη βροχόπτωση άρχισε αρκετές ώρες νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια, Carlos Mazon, δήλωσε ότι ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα για τη διαχείριση καταστροφών και ότι οι αρχές άρχισαν να προειδοποιούν τον κόσμο από την Κυριακή.

