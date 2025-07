Πλημμύρες στο Τέξας: Τους 32 έφτασαν οι νεκροί, αγνοούνται τουλάχιστον 27 κορίτσια από κατασκήνωση

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Τέξας.

Οι πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή του Τέξας βρήκαν απροετοίμαστους τόσο τους κατοίκους όσο και τις αρχές, γεγονός που συνετέλεσε καθοριστικά στο μέγεθος της τραγωδίας που ακόμη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός των αμερικανικών αρχών δίνει 32 νεκρούς, οι 18 εκ των οποίων είναι ενήλικες και οι υπόλοιποι 14 ανήλικοι. Παράλληλα οι σοροί πέντε ενηλίκων και τριών παιδιών, δεν έχουν αναγνωριστεί.

Το γραφείο του σερίφη του Κερ Κάουντι ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 850 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πλημμυρισμένη περιοχή κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε, 137 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Αντόνιο.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι βρεθεί και ο τελευταίος άνθρωποι», δήλωσε ο σερίφης Λάρι Λέιθα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα αγνοούνται τουλάχιστον 27 κορίτσια από την κατασκήνωση στο Κέρβιλ, καθώς και ακαθόριστος αριθμός ατόμων από διάφορα άλλα σημεία που χτύπησε η κακοκαιρία.

Η θεομηνία προκάλεσε ισχυρές καταστροφές, κυρίως στις κοινότητες γύρω από τους ποταμούς Γκουανταλούπε και South Llano.

Ο κατακλυσμός που προκλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες ήταν απόρροια των υπολειμμάτων της τροπικής καταιγίδας Barry, τα οποία μετέφεραν τεράστιες ποσότητες βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

UPDATE; 2025 TEXAS FLOODS According to @GlobalReportX –



NOW: “in News press conference, it has been confirmed that 18 adults have died and 9 children have died in the floods, over 850 water rescues, 8 injured — at least 27 missing from camp mystic, several others missing.” pic.twitter.com/bOJnHHP4cw