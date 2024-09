Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Jared Isaacman που περπάτησε στο διάστημα με την SpaceX και έγραψε ιστορία

Από το υπόγειο του πατρικού του, στο απέραντο και χαοτικό σύμπαν, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα όπως αυτό που έκανε σήμερα (12.09.2024) στο διάστημα ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jared Isaacman ως κυβερνήτης της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX και ιδιώτης αστροναύτης.

Ο «ερασιτέχνης» αστροναύτης της SpaceX, καθώς και η εργαζόμενη της εταιρείας του Έλον Μασκ, Σάρα Γκίλις περιπλανήθηκαν έξω από το διαστημικό σκάφος τους κάνοντας τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο» στην ιστορία.

Ο Jared Isaacman, σύμφωνα με το who is who των διεθνών μέσων, παράτησε το σχολείο και ζούσε στο υπόγειο των γονιών του στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν γίνει δισεκατομμυριούχος τεχνολογίας – και πλέον υπερηφανεύεται πως είναι ο πρώτος που έκανε τον πρώτο περίπατο ως ιδιώτης στην ιστορία.

Ο 41χρονος Isaacman, φαινόταν πως πετούσε στα σύννεφα ήδη από τα σχολικά του χρόνια, όταν φοιτούσε στο Ridge High School, και ονειρευόταν μεγάλα πράγματα, αντί να ασχολείται με τα μαθήματά του.

«Ήμουν απαίσιος μαθητής», παραδέχτηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Countdown: Inspiration4 Mission to Space».

«Και δεν ήμουν ούτε ευτυχισμένος στο σχολείο».

CEO ετών 16

Αντί να τα βάψει μαύρα, επέλεξε να ρισκάρει και εγκατέλειψε το λύκειο σε ηλικία 16 ετών το 1999, για να ιδρύσει την Shift4 Payments, μια εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών.

Η ιδέα για την εταιρεία του ήρθε όταν ήταν 15 ετών οπότε και εργαζόταν σε μια τοπική τέτοια εταιρεία, όπου έμαθε πόσο περίπλοκο ήταν τότε για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν και να εγκαταστήσουν συσκευές ανάγνωσης πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με το Forbes.

Η εταιρεία του Isaacman, η οποία αρχικά είχε το όνομα United Bank Card, επεδίωξε να κάνει τη διαδικασία πιο απρόσκοπτη και φθηνότερη για όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στον 21ο αιώνα.

Αν και ο Isaacman «παραπονέθηκε» στο ντοκιμαντέρ του Netflix ότι δούλευε πάνω από ένα τυπικό 8ωρο πίσω από ένα πληκτρολόγιο, η εταιρεία του τελικά άνθισε και έγινε αγαπημένη σε εστιατόρια και ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα.

Σήμερα, η Shift4 διαχειρίζεται περισσότερα από 260 δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές κάθε χρόνο για περισσότερους από 200.000 πελάτες της σε ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία και Ευρώπη.

Ο Isaacman έγινε δισεκατομμυριούχος μετά την εισαγωγή της Shift4 στο χρηματιστήριο το 2020, με τη διατήρηση του 38% των μετοχών της εταιρείας να εκτοξεύει την καθαρή του αξία στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως γράφει το Forbes.

Ένας δισεκατομμυριούχος στο διάστημα

Αλλά τα χρήματα του Isaacman δεν προέκυψαν αποκλειστικά από την επιτυχία της εταιρείας του. Το 2011, ίδρυσε την Draken International, μια εταιρεία που εκπαιδεύει πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η εταιρεία εξελίχθηκε τελικά στον μεγαλύτερο ιδιωτικό στόλο στρατιωτικών αεροσκαφών στον κόσμο.

Το εγχείρημα προέκυψε από την αγάπη του Isaacman για τα αεροπλάνα και ότι… πετάει – στις αρχές της δεκαετίας του 2000 παρακολούθησε σχολή πιλότων.

Το 2009 ολοκλήρωσε το ταχύτερο ταξίδι γύρω από τον κόσμο με τζετ, ΄με το οποίο απογειώθηκε και επέστρεψε στο Morristown της Νέας Υόρκης μέσα σε 61 ώρες και 51 λεπτά.

Το ρεκόρ του ήταν περισσότερο από το ένα τρίτο – ή περίπου 21 ώρες – ταχύτερο από το προηγούμενο που είχε σημειωθεί το 1991, σύμφωνα με το Aviation International News.

Η πτήση αυτή, όπως και η αποτυχημένη πριν από αυτήν, συγκέντρωσε περισσότερα από 100.000 δολάρια για το Make-A-Wish-Foundation, κάτι που θα γινόταν πρότυπο για τον δισεκατομμυριούχο, ο οποίος ορκίστηκε να δωρίσει τη μισή περιουσία του στο πλαίσιο της αποστολής Giving Pledge του Bill Gates.

Καθώς προετοίμαζε την IPO της Shift4, ο Isaacman θα πουλούσε τελικά το πλειοψηφικό μερίδιο της Draken στην Blackstone το 2019 έναντι εννιαψήφιου ποσού.

Ο Isaacman και τα κορίτσια του

Μέσα στη δίνη των ιδιαίτερων περιπετειών του, ο Isaacman παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Monica, η οποία μεγάλωσε στην ίδια πόλη. Το ζευγάρι εξακολουθεί να ζει στο Νιου Τζέρσεϊ με τις δύο κόρες του.

Αφού απέκτησε την ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου, ο Isaacman επιδίωξε να πάει ακόμη πιο μακριά, χρηματοδοτώντας την αποστολη στο διάστημα με την κάψουλα Dragon της SpaceX.

Ο Isaacman δεν τελείωσε με το διάστημα, καθώς – πέρα από το σημερινό του- αγόρασε και άλλα δυο ταξίδια από τον Elon Musk,

Ο παράτολμος δισεκατομμυριούχος δήλωσε εκστασιασμένος για το ταξίδι πριν από την εκτόξευση, καθώς όπως ανέφερε, ελπίζει να συμβάλει στην πρωτοπορία μιας νέας εποχής της ανθρώπινης εξερεύνησης του διαστήματος.

«Δεν ήμουν ζωντανός όταν οι άνθρωποι περπάτησαν στο φεγγάρι. Σίγουρα θα ήθελα τα παιδιά μου να δουν ανθρώπους να περπατούν στο φεγγάρι και στον Άρη και να επιχειρούν να εξερευνήσουν το ηλιακό μας σύστημα», δήλωσε ο Isaccman.