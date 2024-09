SpaceX: Δισεκατομμυριούχος ο πρώτος ιδιώτης αστροναύτης, έκανε περίπατο στο διάστημα – «Η Γη μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο»

Μια ανεπανάληπτη και συναρπαστική εμπειρία ζωής έζησε σήμερα (12.09.2024) ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jared Isaacman, ο πρώτος ερασιτέχνης αστροναύτης που περπάτησε στο διάστημα, κυβερνήτης της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX.

«Είναι υπέροχα», δήλωσε ο αστροναύτης της SpaceX, καθώς και η εργαζόμενη της SpaceX Σάρα Γκίλις που περιπλανήθηκαν σήμερα (12.09.2024) έξω από το διαστημικό σκάφος τους κάνοντας τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο» στην ιστορία.

Το εγχείρημα αναμεταδόθηκε απ’ ευθείας με βιντεοσύνδεση.

Ο Άιζακμαν βγήκε πρώτος από την κάψουλα φορώντας τη λευκή και γκρίζα στολή του. Στάθηκε σε μια μεταλλική δομή που είχε προσαρμοστεί στην κάψουλα γι’ αυτό το λόγο.

«Είναι υπέροχα», δήλωσε ενώ βρισκόταν σε ύψος 700 χιλιομέτρων, δηλαδή ψηλότερα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

«Πίσω στο σπίτι έχουμε όλοι πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ η Γη σίγουρα μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο», είπε καθώς έβγαινε στο διάστημα, όπως μεταδίδει το BBC News.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Η Σάρα Γκίλις ακολούθησε στη συνέχεια και έκανε επίσης κινήσεις για να δοκιμάσει τις ολοκαίνουριες στολές της SpaceX, τις πρώτες που προορίζονται για διαστημικούς περιπάτους. Η δοκιμή των στολών αυτών ήταν ένας από τους κύριους στόχους της αποστολής.

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Στη συνέχεια επέστρεψε με τη σειρά της μέσα στο σκάφος.

Δύο άλλοι επιβάτες, ο πιλότος Σκοτ Ποτίτ και η άλλη εργαζόμενη της SpaceX, η Άννα Μένον, παρέμειναν μέσα στην κάψουλα Dragon, όμως εκτέθηκαν επίσης στο διαστημικό κενό, και εφοδιάζονταν με οξυγόνο από σωλήνες στις στολές τους.

The first spacewalk from Dragon has begun! pic.twitter.com/XRWmgi4q7f — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Η αποστολή Polaris Dawn, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την SpaceX και τον Τζάρεντ Άιζακμαν, σηματοδοτεί ένα νέο σταθμό στην εμπορική εξερεύνηση του διαστήματος. Μέχρι τώρα όλοι οι διαστημικοί περίπατοι είχαν γίνει από επαγγελματίες αστροναύτες και όχι από πολίτες.