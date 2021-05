Τι και αν ο κορονοϊός έχει «γονατίσει» την Ινδία; Ένα ζευγάρι αποφάσισε ότι ήθελε να παντρευτεί εν μέσω πανδημίας έχοντας 170 καλεσμένους στον γάμο τους!

Αυτό ήταν λίγο δύσκολο λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού, γι’ αυτό και αποφάσισαν να ναυλώσουν ένα… αεροπλάνο. Ναι, ένα αεροπλάνο. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, την Δευτέρα σε αεροσκάφος της SpiceJet, το οποίο έκανε το δρομολόγιο Μαντουράι – Μπανγκαλόρ.

A couple tied the knot on-board a chartered flight from Madurai, Tamil Nadu. Their relatives & guests were on the same flight. “A SpiceJet chartered flight was booked y’day from Madurai. Airport Authority officials unaware of the mid-air marriage ceremony,” says Airport Director pic.twitter.com/wzMCyMKt5m

A couple in India rented a plane for two hours and held a 170-guest wedding ceremony in the sky to escape coronavirus restrictions.



An investigation has been launched and the plane’s crew members suspended from duty, Indian authorities said pic.twitter.com/XwhmGgmZES