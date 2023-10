Η ώρα μηδέν έφτασε και τώρα όλος ο πλανήτης περιμένει να μάθει πού θα οδηγήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αφού το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επίθεσή του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με τους ισλαμιστές να απαντούν με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ και τη Χεζμπολάχ να ανοίγει μέτωπο συγκρούσεων στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το τελεσίγραφο του Ισραήλ στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας για να εκκενώσουν στα νότια έληξε στις 20:00 και οι ΗΠΑ έδωσαν το «πράσινο φως» να ξεκινήσουν «όποια επιχείρηση θεωρούν απαραίτητη απέναντι σε οποιονδήποτε εχθρό, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο», ουσιαστικά δίνοντάς τους το «οκ» να επιτεθούν στη Χαμάς και από έδαφος.

Τα στρατεύματα του Ισραήλ είχαν συγκεντρωθεί εδώ και πολλές ώρες στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ έχει ήδη εξαπολύσει τις σφοδρότερες από ποτέ αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και έχει καλέσει στα όπλα 300.000 εφέδρους.

Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να είναι καθοριστικής σημασίας στην πολύχρονη σύγκρουση ανάμεσα στον στρατό του και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο εξαπέλυσε το Σάββατο την αιματηρότερη επίθεση στη χώρα μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973.

Η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Τελ Αβίβ, με τις σειρήνες του πολέμου να ηχούν «πιο δυνατά από ποτέ», όπως δήλωσε ένας δημοσιογράφος στην ανάρτησή του στο Χ και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος να βρει καταφύγιο, ενώ γιόρταζε το εβραϊκό Σάββατο.

SOUND ON: Missiles intercepted over Tel Aviv. Loudest one I’ve heard: pic.twitter.com/VYzPI5Q1ik — Robert Sherman (@RobertShermanTV) October 13, 2023

Το τελευταίο τελεσίγραφο που έδωσε το Ισραήλ είναι στο νοσοκομείο της Γάζας, να έχει εκκενωθεί μέχρι τις 06:00 το πρωί, ενώ αρχικά είχε δώσει διορία για 2 ώρες. Όμως, οι γιατροί διαμαρτύρονται ότι επικρατεί χάος στους χώρους του νοσοκομείου και ότι η μεταφορά των ασθενών είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη.

#WATCH | Israel: Latest visuals from Tel Aviv; siren sound goes off amid the Israel-Hamas conflict pic.twitter.com/fl4tQcciFJ — ANI (@ANI) October 13, 2023

Νετανιάχου: «Η αντεπίθεση στη Γάζα είναι μόνο η αρχή»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να «εξολοθρεύσει» τη Χαμάς και είπε ότι η αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα «είναι μόνο η αρχή». Σε τηλεοπτική δήλωσή του την Παρασκευή, είπε ότι το Ισραήλ χτυπά τους εχθρούς του «με άνευ προηγουμένου ισχύ».

«Θα ήθελα να τονίσω: αυτή είναι μόνο η αρχή. Οι εχθροί μας μόλις άρχισαν να πληρώνουν το τίμημα. Δεν θα αναφέρω τώρα τι θα ακολουθήσει, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή».

Ο Νετανιάχου είπε ότι μίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες και είχε συγκεντρώσει «τεράστια» διεθνή υποστήριξη προς το Ισραήλ.

«Παλεύουμε σαν λιοντάρια, οι στρατιώτες μας μας εμπνέουν τον πλανήτη», είπε μεταξύ άλλων ο Νετανιάχου. «Θα εξαλείψουμε τη Χαμάς και θα φέρουμε τη νίκη. Θα πάρει χρόνο, αλλά θα βγούμε από αυτόν τον πόλεμο πιο δυνατοί από ποτέ».

Οι ΗΠΑ γνώριζαν για την επίθεση της Χαμάς

Οι ΗΠΑ γνώριζαν για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, αποκάλυψε νωρίτερα το CNN. Σύμφωνα, λοιπόν, με το CNN, ένα έγγραφο που κατατέθηκε στην αμερικανική κυβέρνηση στις 28 Σεπτεμβρίου προειδοποιούσε, βασισμένο σε πολλές πηγές πληροφοριών, ότι η Χαμάς ήταν έτοιμη να κλιμακώσει τις επιθέσεις με ρουκέτες πέρα από τα σύνορα.

Η CIA σήμανε συναγερμό στις 5 Οκτωβρίου για αυξανόμενες πιθανότητες να χρησιμοποιήσει βία η Χαμάς ενώ στις 6 Οκτωβρίου, 24 ώρες πριν την πρώτη επίθεση της Χαμάς δηλαδή, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι υπάρχει κινητικότητα από τη Χαμάς, βάσει ενδείξεων από το Ισραήλ.

Ωστόσο, καμία από τις εκτιμήσεις των Αμερικανών δεν περιείχε λεπτομέρειες ή ενδείξεις για το εύρος της ομοβροντίας των ρουκετών από τη Χαμάς και τη βαρβαρότητα των μετέπειτα επιθέσεών της στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στο CNN.

Συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Σκοτώθηκε δημοσιογράφος

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στα βόρεια του Ισραήλ, με τον στρατό να συγκρούεται με δυνάμεις της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία έχει πάρει εξ αρχής το πλευρό της Χαμάς και ο αναπληρωτής ηγέτης της δήλωσε σήμερα ότι «οι εκκλήσεις να μην συμμετάσχουμε στον πόλεμο δεν θα έχουν αποτέλεσμα».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν «άγνωστοι» στόχοι στα σύνορα με τον Λίβανο, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια των οποίων καταστράφηκε και κομμάτι του φράχτη στα σύνορα.

🚨Sensitive Images: Journalist Issam Abdullah from Reuters was martyred and 5 journalists from Al Jazeera, Reuters and AFP were injured while covering Alma al-Shaab in southern Lebanon when the Israeli Regime bombed them pic.twitter.com/rpGn6Xr4Y9 — Suribelle 🚩 (@Syribelle) October 13, 2023

Όμως, από τους όλμους που εξαπέλυσε το Ισραήλ για να αποκρούσει την επίθεση της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε ένας δημοσιογράφος και οπερατέρ του Reuters, ο Ισμά Αμπντουλά, με το πρακτορείο να επιβεβαιώνει τον θάνατό του. Από τον όλμο τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 3 συνάδελφοί του, από διαφορετικά ΜΜΕ που κάλυπταν τις συγκρούσεις.

Ένοπλοι της Χαμάς πυροβολούν τις χημικές τουαλέτες στο Φεστιβάλ της Λωρίδας της Γάζας – Σοκαριστικό βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή (13.10.2023) οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από το πολύνεκρο rave party, το Φεστιβάλ Ειρήνης, που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο στόχο της Χαμάς, όταν ήχησαν τα τύμπανα του πολέμου με την Ιερουσαλήμ το περασμένο Σάββατο.

Ισλαμιστές μαχητές της Χαμάς έχουν εισβάλλει στον χώρο που γίνεται το Φεστιβάλ Ειρήνης και αρχίζουν να πυροβολούν στις χημικές τουαλέτες που είχαν στηθεί για τους θεατές του rave party κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

«Αυτό απλά σας δείχνει ότι η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται για το ποιος, απλά σκοτώνει» αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.