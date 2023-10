Ο Issam Abdullah είναι ο δημοσιογράφος του Reuters που έπεσε νεκρός από όλμο, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ βρισκόταν εκεί με συναδέλφους από άλλα ΜΜΕ για να καλύψει τις εξελίξεις στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε από όλμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στις συγκρούσεις που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (13.10.2023) στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Ο Issam Abdullah ήταν πιθανότατα μέσα στο αυτοκίνητο που βομβαρδίστηκε από τον όλμο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν κόσμο να έχει σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσει τους τραυματίες δημοσιογράφους ενώ στο βάθος το αυτοκίνητο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός.

🚨Sensitive Images: Journalist Issam Abdullah from Reuters was martyred and 5 journalists from Al Jazeera, Reuters and AFP were injured while covering Alma al-Shaab in southern Lebanon when the Israeli Regime bombed them pic.twitter.com/rpGn6Xr4Y9

Το Reuters επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε «με βαθιά λύπη μαθαίνουμε ότι ο εικονολήπτης μας, Ισάμ Αμπντάλα, σκοτώθηκε».

NEW: A Reuters cameraman named Issam Abdullah was killed by an Israeli strike in southern Lebanon. He was standing with a group of journalists when the strike took place.